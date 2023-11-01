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Нові схеми ухилянтів: серед фігурантів – двоє військкомів та очільниця ВЛК

16:26, 1 листопада 2023
На Київщині та Полтавщині викрили схеми надання ухилянтам можливості незаконно виїхати за кордон.
Нові схеми ухилянтів: серед фігурантів – двоє військкомів та очільниця ВЛК
Джерело фото: СБУ
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Служба безпеки України розкрила нові схеми ухилянтів від військового призову, виявивши серед фігурантів двох військкоматівців та очільницю військово-лікарської комісії (ВЛК), – повідомили в СБУ.

Усі ці особи були причетні до надання ухилянтам можливості незаконно виїхати до країн Євросоюзу, користуючись підробленими документами. За такі послуги вони вимагали від ґрунтованих до 10 тисяч доларів.

Один із випадків виявлено на Київщині, де СБУ та Державне бюро розслідувань (ДБР) зібрали доказову базу стосовно організаторів цієї ухилянтської схеми, що "забирали" потенційних призовників із військового обліку. На початку серпня цього року співробітники СБУ затримали трьох організаторів, які виявились двома начальниками військкомату та очільницею військово-лікарської комісії у столичному регіоні. Під час розслідування також встановлено причетність колишнього керівника місцевого військкомату та його сина, а також двох їхніх спільників до організації злочинної схеми.

Зловмисники пропонували своїм клієнтам уникнути призову, надаючи їм фіктивні довідки про непридатність до військової служби з огляду на стан здоров'я.

Усім семи фігурантам було пред'явлено підозру за статтею 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь в ній). За цими звинуваченнями їм загрожує до 12 років позбавлення волі, а також конфіскація майна.

У Києві також було затримано керівника психіатричного відділення місцевої клінічної лікарні, який отримував хабарі від ухилянтів за фальсифікацію медичних документів, які підтверджували непридатність до військової служби через важкі захворювання.

На Полтавщині були розкриті ще дві схеми для ухилянтів. Одну з них організувала місцева адвокатка разом із кількома посадовцями місцевого центру медико-соціальної експертизи. За отримані гроші фігурантка допомагала своїм "клієнтам" оформити інвалідність на близьких родичів, щоб вони могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи.

Іншу схему організував заступник керівника філії одного із Полтавських інститутів. Він отримував різні суми хабарів і оформляв на навчання військовозобов'язаних, що дозволяло їм претендувати на відтермінування від призову.

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