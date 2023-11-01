ВККСУ утвердила Программу экзамена судей апелляционного суда

ВККСУ утвердила Программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного письменного тестирования для квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи апелляционного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила об утверждении Программы экзамена и таксономической характеристики анонимного письменного тестирования для квалификационного оценивания аспирантов на должность судьи апелляционного суда.

С целью проведения экзамена в рамках квалификационного оценивания аспирантов на должность судьи в апелляционных судах, ВККСУ, на 19 октября 2023 года, утвердила Программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного письменного тестирования.

Текст этого документа доступен для ознакомления на вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в рубрике «Программа экзамена и таксономическая характеристика тестирования» на странице «Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленный 14.09.23 (продолжается)» в подразделе «Конкурс на должность судьи».

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