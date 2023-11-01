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Верховный Суд высказал позицию по делу командира, получившего предупреждение из-за совершения подчиненными-военнослужащими УСБУ нападения на пограничников

Верховный Суд согласился с заключением апелляционного суда о том, что за совершение подчиненными истца военнослужащими районного отдела УСБУ противоправного нападения на военнослужащих пограничной службы ответственность несет также их командир.

Опубликованы изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам

В период прохождения службы, который дает право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, прокурорам засчитывается время прохождения службы на должностях в органах полиции с присвоением специальных званий полицейским.

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Призывники могут получить отсрочку от срочной службы, военнообязанные – от службы по призыву во время мобилизации, - Верховный Суд рассмотрел дело студента, который хотел выехать за границу.

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ВККС утвердила программу экзамена для конкурса на должности судей апелляционных судов

Стало известно, из чего будет состоять экзамен в апелляционные суды.

  1. Суд инфо

ВККСУ утвердила Программу экзамена судей апелляционного суда

14:35, 1 ноября 2023
ВККСУ утвердила Программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного письменного тестирования для квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи апелляционного суда.
ВККСУ утвердила Программу экзамена судей апелляционного суда
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила об утверждении Программы экзамена и таксономической характеристики анонимного письменного тестирования для квалификационного оценивания аспирантов на должность судьи апелляционного суда.

С целью проведения экзамена в рамках квалификационного оценивания аспирантов на должность судьи в апелляционных судах, ВККСУ, на 19 октября 2023 года, утвердила Программу экзамена и таксономическую характеристику анонимного письменного тестирования.

Текст этого документа доступен для ознакомления на вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, в рубрике «Программа экзамена и таксономическая характеристика тестирования» на странице «Конкурс для кандидатов на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленный 14.09.23 (продолжается)» в подразделе «Конкурс на должность судьи».

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