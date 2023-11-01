Виплати ВПО тепер призначатимуться на сімʼю: у Мінреінтеграції пояснили, що змінюється

Для оформлення виплат ВПО тепер має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

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З 1 листопада поточного року змінено правила оформлення виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Це стосується внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за призначенням такої допомоги від держави, розповіли у Мінреінтеграції.

Зокрема, для оформлення виплат ВПО тепер має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член родини окремо.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога призначається на кожного члена сім’ї, відомості про якого включено до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Ці нововведення передбачені Постановою КМУ від 31 липня 2023 року № 789.

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