В Украине вышел первый словарь терминов из сферы искусственного интеллекта

Словарь содержит 106 наиболее распространенных терминов и словосочетаний.

Министерство цифровой трансформации представило первый в Украине словарь терминов в сфере искусственного интеллекта.

Словарь содержит 106 самых популярных слов и словосочетаний, которые помогут свободно говорить на тему ИИ. Словарь объединяет юридическую и техническую терминологию. Каждый термин представлен с английским соответствием и определением.

Указывается, что собранная терминология станет базой для качественного формирования законодательства в сфере искусственного интеллекта, а также поможет профильным специалистам, научным работникам, медиа и гражданам говорить о технологии на одном языке.

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