На Полтавщине мужчина украл телефон у 10-летнего мальчика

Мужчина заметил телефон в кармане ребенка, последовал за ним, вытащил мобильный и скрылся.

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В Кременчуге направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Донбасса, который украл телефон у 10-летнего мальчика.

Следствие установило, что 5 ноября этого года мужчина, находясь в Кременчуге, ограбил ребенка.

Злоумышленник увидел в кармане куртки малолетнего мобильный телефон, последовал за ним, взял под руку, вытащил телефон и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали человека в тот же день, проработав видеоматериалы с камер «Безопасный город».

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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