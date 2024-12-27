На Полтавщине мужчина украл телефон у 10-летнего мальчика

В Кременчуге направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Донбасса, который украл телефон у 10-летнего мальчика.
Следствие установило, что 5 ноября этого года мужчина, находясь в Кременчуге, ограбил ребенка.
Злоумышленник увидел в кармане куртки малолетнего мобильный телефон, последовал за ним, взял под руку, вытащил телефон и скрылся с места происшествия.
Правоохранители задержали человека в тот же день, проработав видеоматериалы с камер «Безопасный город».
В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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