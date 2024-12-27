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На Полтавщині чоловік вкрав телефон у 10-річного хлопчика

22:17, 27 грудня 2024
Чоловік помітив телефон у кишені дитини, пішов слідом за ним, витягнув мобільний та втік.
На Полтавщині чоловік вкрав телефон у 10-річного хлопчика
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У Кременчуці скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Донеччини, який вкрав телефон у 10-річного хлопчика. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Слідство встановило, що 5 листопада цього року чоловік, перебуваючи у Кременчуці, пограбував дитину.

Зловмисник побачив у кишені куртки малолітнього мобільний телефон, пішов слідом за ним, взяв під руку, витягнув телефон та втік із місця події.

Правоохоронці затримали особу того ж дня, опрацювавши відеоматеріали з камер «Безпечне місто».    

Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

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