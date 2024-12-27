В Україні вийшов перший словник термінів зі сфери штучного інтелекту

Словник містить 106 найбільш поширених термінів і словосполучень.

Міністерство цифрової трансформації презентувало перший в Україні словник термінів у сфері штучного інтелекту.

Словник містить 106 найпопулярніших слів і словосполучень, які допоможуть вільно говорити на тему ШІ. Словник об’єднує юридичну й технічну термінологію. Кожен термін подано з англійським відповідником і визначенням.

Вказується, що зібрана термінологія стане базою для якісного формування законодавства у сфері штучного інтелекту, а також допоможе профільним фахівцям, науковцям, медіа та громадянам говорити про технологію однією мовою.

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