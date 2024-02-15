«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

В январе работники аппаратов судов получили первую заработную плату уже по новым правилам. Отныне основная часть их заработной платы – это должностной оклад, тогда как размер стимулирующих выплат значительно ограничен. При обсуждении реформы оплаты заработной платы государственных служащих в 2022-2023 годах, представители соответствующих государственных учреждений неоднократно сообщали, что главная цель классификации должностей государственной службы и разработки единой схемы должностных окладов состоит в том, чтобы сделать государственную службу более привлекательной для специалистов разного направления и вообще сделать госслужбу более конкурентной с финансовой точки зрения по сравнению с частным сектором. Удалось ли действительно преодолеть финансовые проблемы государственной службы и сделать ее более привлекательной для карьеры, на примере Северного апелляционного хозяйственного суда «Судебно-юридической газете» рассказала руководитель аппарата суда Ольга Пасичник.

Нещодавно в. о. голови ДСА Максим Пампура повідомив про те, що Північний апеляційний господарський суд є одним з небагатьох судів, який досі не провів процедуру класифікації посад державної служби, і що суду необхідно до 8 лютого усунути виявлені під час класифікації посад недоліки. Наскільки ця інформація відповідає дійсності?

Коли ми почули про цю заяву, то були здивовані, адже Північний апеляційний господарський суд був одним з перших судів, який повністю провів класифікацію посад державної служби та погодив її у Національному агентстві України з питань державної служби. 3 січня 2024 року НАДС повідомило Державну судову адміністрацію України про те, що класифікацію посад в ПАГС, як і в інших апеляційних господарських судах, можна вважати погодженою. Вже у січні працівники апарату ПАГС, як органу, який провів класифікацію посад державної служби, отримали заробітну плату відповідно до нових (збільшених) посадових окладів. Разом з тим, у січні 2024 року, у зв’язку зі зміною посадових обов’язків, керівником апарату суду було прийнято рішення про проведення повторної класифікації однієї посади державної служби. Необхідний пакет документів було підготовлено та надіслано до ДСА України для подальшого скерування до НАДС. До 08 лютого ПАГС мав виправити саме недоліки допущені під час попереднього надіслання документів щодо повторної класифікації посади, що і було зроблено останнім.

До яких проблем призвела класифікація посад державної служби на прикладі ПАГС?

В апараті ПАГС зараз працюють більше ста державних службовців. Виявилося так, що за умовами та наслідками класифікації посад держслужби, всі вони, в залежності від функціоналу, опинилися в різних «сім'ях» посад державної служби. Державні службовці управління фінансового забезпечення та бюджетного планування, відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу, відділу режимно-секретної роботи та інших, були розподілені на різні «сім'ї», хоча виконанням своїх посадових обов’язків всі вони організаційно забезпечують роботу суду. Коли у січні місяці працівники апарату ПАГС отримали нову заробітну плату, то виявилося, що у частини працівників апарату розмір заробітної плати або взагалі не збільшився, або збільшення було незначне.

Наприклад?

Начальник управління фінансового забезпечення та бюджетного планування ПАГС (тобто головний бухгалтер, посаду якого віднесено до 26 сім’ї), керівники самостійних структурних відділів (відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу (що обслуговують понад 220 працівників), відділу режимно-секретної роботи, відділу адміністрування баз даних і захисту інформації) посади яких було віднесено не до 17 сім’ї, у січні місяці отримали заробітну плату не на багато більшу, ніж головний спеціаліст відділу, посаду якого віднесено до 17 сім’ї (організаційне забезпечення виконання функцій суду або конституційного провадження). Також слід зазначити про те, що отримана державними службовцями заробітна плата є меншою ніж середня заробітна плата за 2023 рік на рівнозначних посадах.

Які це має наслідки для суду?

Через ситуацію з посадовими окладами у січні-лютому у колективі ПАГС ситуація дуже напружена, оскільки ми не можемо заповнити наявні вакансії в бухгалтерії суду, відділі управління персоналом та антикорупційного моніторингу, канцелярії, в тому числі і вакансії на керівні посади, а працюючі державні службовці звільняються та переходять на службу в ті державні органи, які віднесено до І (першого) типу державних органів, що можуть запропонувати значно вищі посадові оклади. При цьому, незважаючи на спрощений порядок призначення на посади державної служби, в суд перестали надходити відповідні пропозиції (резюме) від кандидатів на посади. Причина, на наш погляд, полягає саме в розмірах існуючих посадових окладів.

А які в класифікації посад державної служби є позитивні моменти?

Розмір посадових окладів у частини працівників апарату, наприклад, секретарів судового засідання, провідних і головних спеціалістів збільшився. Але, як кажуть, є нюанс.

Який саме?

В той час як розмір посадових окладів став дещо більшим, разом з тим, зменшено і розмір доплат за вислугу років – до 30% від посадового окладу. Також зникли доплати за інтенсивність праці. У підсумку, заробітна плата у частини працівників апарату хоча й збільшилися, але в будь-якому випадку, це не ті суми, які дозволяють казати про те, що проблема з оплатою праці працівників апаратів судів вирішена.

Скільки тепер в суді отримує секретар судового засідання?

Якщо у минулому році посадовий оклад секретаря судового засідання ПАГС був близько 6500 тис. гривень, то з січня 2024 року посадовий оклад секретаря судового засідання - 11 855 гривень. Якщо у секретаря є максимальна вислуга років, то разом з премією (за наявності фонду економії оплати праці), заробітна плата останнього буде складати до виплати 15 670 гривень. Саме таку заробітну плату секретар судового засідання ПАГС буде отримувати протягом всього 2024 року.

Чи можна на таку заробітну плату знайти працівників в апарат суду?

Вкрай важко. У нас в суді прямо зараз є низка вакансій, в тому числі і секретарів судового засідання, які ми не можемо заповнити тривалий час. Слід враховувати, що в приватному секторі, зараз я говорю саме про місто Київ, розмір заробітних плат переважно значно вищий, і не потребує виконання такої кількості обов’язків за посадою. Також треба враховувати, що чимала кількість працівників апарату ПАГС - «не вчорашні студенти». Це досвідчені державні службовці, з вищою освітою, високими особистісними якостями. Багато державних службовців апарату суду мають родини, приїздять на роботу з Київської області, тобто несуть додаткові витрати, і очікують на відповідну заробітну плату, що забезпечить їх потреби.

Напередодні та під час процедури класифікації посад, чи проговорювали ДСА та НАДС з судами потенційні проблеми, які могли б виникнути під час класифікації посад в судах?

Обговорень проблемних нюансів, з залученням представників апеляційних господарських судів, наскільки мені відомо, не відбувалося. У комунікаціях з НАДС судову владу фактично представляла Державна судова адміністрація України, представники якої брали участь у відповідних нарадах та обговореннях. Від судів напередодні нового 2024 року вимагалося лише якнайшвидше провести класифікацію посад, що й було виконано. Усі проблемні питання виникли вже у січні 2024 року, коли було затверджено новий штатний розпис суду з окладами відповідно до постанови КМУ від 29.12.2023 № 1409 «Питання оплати праці державних службовців на основі класифікації посад у 2024 році».

Як вважаєте, чи досягла класифікація посад державної служби проголошеної мети?

Напередодні процесу класифікації посад, у НАДС зазначали, що класифікація посад необхідна для того, щоб зробити державну службу більш конкурентоспроможною з точки зору оплати праці у порівнянні з приватним сектором, з метою заохочення молоді вступати саме на державну службу та збереження досвідчених кадрів. Зараз, на прикладі ПАГС, ми можемо констатувати, що поки що задекларованої мети досягти не вдалося. По факту ми зараз лише констатуємо, що бажаючих йти працювати в апарати судів більше не стало.

Беседу вел Вячеслав Хрипун

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