В Киеве мужчина разбил чужие автомобили и скрывался от полиции, фото

Событие произошло в Оболонском районе столицы.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который повредил чужие автомобили и пытался скрыться. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

Инцидент произошел в Оболонском районе столицы.

Свидетель сообщил правоохранителям, что видел, как неизвестный повредил чужие автомобили, после чего побежал в неизвестном направлении.

«Мы осмотрели прилегающую территорию и обнаружили подозрительного мужчину, скрывавшегося за автомобилями. Заявитель узнал личность», - пишет полиция.

Правоохранители задержали предполагаемого нарушителя и передали его следователям для последующего выяснения всех обстоятельств происшествия.

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