У Києві чоловік потрощив чужі автомобілі та ховався від поліції, фото

Подія сталася в Оболонському районі столиці.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який пошкодив чужі автомобілі та намагався втекти. Про це повідомила патрульна поліція Києва.

Інцидент стався в Оболонському районі столиці.

Свідок повідомив правоохоронцям, що бачив, як невідомий пошкодив чужі автомобілі після чого побіг у невідомому напрямку.

«Ми оглянули прилеглу територію та виявили підозрілого чоловіка, який ховався за автомобілями. Заявник впізнав особу», - пише поліція.

Правоохоронці затримали ймовірного порушника та передали його слідчим для подальшого з'ясування всіх обставин події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.