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Администрация колоний при наложении взыскания должна будет не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику — принят закон

12:26, 30 апреля 2025
Кроме того, принятым законом предусмотрено, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную юридическую помощь.
Администрация колоний при наложении взыскания должна будет не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику — принят закон
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Верховная Рада приняла в целом законопроект 12073 об обеспечении права на бесплатную юридическую помощь.

Так, в Уголовно-исполнительном кодексе будет установлено, что если свидание с защитником, адвокатом или законным представителем запланировано на выходные, праздничные или нерабочие дни, эти лица должны не позднее чем за 24 часа до визита письменно уведомить об этом администрацию учреждения исполнения наказаний или медицинского учреждения, где находится осужденный, за исключением случаев, предусмотренных ч. 15 ст. 134 УИК.

При наложении взыскания на осужденного администрация колонии немедленно, но не позднее 24 часов с момента наложения взыскания, обеспечивает осужденному возможность в установленном порядке и выбранным им способом сообщить об этом близким родственникам, адвокату или другим специалистам в области права, которые по закону имеют право предоставлять юридическую помощь лично или по поручению юридического лица.

Лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, имеет право по своему выбору во время подготовки к заседанию дисциплинарной комиссии пользоваться услугами адвоката или другого специалиста в области права, который будет представлять его интересы на заседании этой комиссии.

Если лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, не имеет доступа к адвокату или другому специалисту в области права, администрация учреждения исполнения наказаний немедленно, но не позднее 24 часов с момента получения соответствующего обращения такого лица или его близких родственников, предоставляет лицу возможность обратиться за бесплатной юридической помощью к субъектам, предоставляющим такую помощь. В этом случае дисциплинарная комиссия приостанавливает дисциплинарное производство до получения копии решения о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи. Приостановление дисциплинарного производства останавливает течение срока наложения взыскания.

Кроме того, предусмотрено, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную юридическую помощь в соответствии с Законом «О бесплатной юридической помощи».

В Законе «О бесплатной юридической помощи» будет установлено, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную вторичную юридическую помощь – на юридические услуги, предусмотренные пунктами 2 и 3 части второй статьи 13 этого Закона, по вопросам, связанным с защитой их прав или интересов и/или прав или интересов лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, определенных Законом Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

В случае обращения лица, относящегося к одной из категорий физических лиц, определенных пунктами 1, 2, 9–29 ч. 1 ст. 14 Закона о бесплатной юридической помощи, или его законного представителя, патронатного воспитателя/представителя о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи, центр по предоставлению бесплатной юридической помощи в течение 10 рабочих дней с момента получения обращения и документов, подтверждающих принадлежность лица к соответствующей категории, принимает решение о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи и направляет такому лицу или его законному представителю, патронатному воспитателю/представителю копию этого решения, за исключением случая, предусмотренного вторым абзацем этой части.

В случае получения от администрации учреждения исполнения наказаний обращения лица из числа лиц, определенных пунктом 9 ч. 1 ст. 14 этого Закона, о предоставлении бесплатной вторичной юридической помощи для осуществления представительства интересов соответствующего лица во время заседания дисциплинарной комиссии, центр по предоставлению бесплатной юридической помощи обязан немедленно принять решение о предоставлении такой помощи.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», 9 января Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении.

Автор: Наталя Мамченко

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Администрация колоний при наложении взыскания должна будет не позднее 24 часов предоставить осужденному возможность сообщить об этом защитнику — принят закон

Кроме того, принятым законом предусмотрено, что близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на бесплатную юридическую помощь.

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