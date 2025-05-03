Адміністрація колоній при накладенні стягнення повинна буде не пізніше 24 годин дати засудженому можливість повідомити про це захисника — прийнято закон

Крім того, прийнятим законом передбачено, що близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на безоплатну правничу допомогу.

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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12073 щодо забезпечення права на безоплатну правничу допомогу.

Так, у Кримінально-виконавчому кодексі буде визначено, що якщо побачення із захисником, адвокатом, законним представником заплановано здійснити у вихідні, святкові, неробочі дні, ці особи повинні не пізніш як за 24 години до візиту письмово повідомити про це адміністрацію установи виконання покарань, адміністрацію закладу охорони здоров’я, в якому на лікуванні перебуває засуджений, крім випадків, передбачених ч. 15 статті 134 КВК.

При накладенні стягнення на засудженого адміністрація колонії невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту накладення стягнення, забезпечує засудженому можливість у встановленому порядку в обраний ним спосіб повідомити про це близьких родичів, адвоката або інших фахівців у галузі права, які за законом мають право на надання правничої допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

Особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, має право користуватися за власним вибором під час підготовки до засідання дисциплінарної комісії послугами адвоката або іншого фахівця в галузі права, який представлятиме її інтереси під час засідання зазначеної комісії.

Якщо особа, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, не має доступу до адвоката або іншого фахівця в галузі права, адміністрація установи виконання покарань невідкладно, але не пізніше 24 годин з моменту отримання відповідного звернення такої особи або її близьких родичів, надає особі, яка відбуває покарання у виді позбавлення волі, можливість звернутися за отриманням безоплатної правничої допомоги до суб’єктів надання такої допомоги. У такому разі дисциплінарна комісія зупиняє дисциплінарне провадження до моменту отримання копії рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги. Зупинення дисциплінарного провадження зупиняє перебіг строку накладення стягнення.

Крім того, буде передбачено, що близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, мають право на безоплатну правничу допомогу відповідно до Закону «Про безоплатну правничу допомогу»

Відповідно, у Законі «Про безоплатну правничу допомогу» буде визначено, що право на безоплатну вторинну правничу допомогу близькі родичі та члени сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, - на правничі послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, з питань, пов’язаних із захистом їхніх прав чи інтересів та/або прав чи інтересів особи, зниклої безвісти за особливих обставин, визначених Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

У разі звернення особи, яка належить до однієї з категорій фізичних осіб, визначених пунктами 1, 2, 9 - 29 ч. 1 статті 14 закону про БПП, або її законного представника, патронатного вихователя/представника про надання безоплатної вторинної правничої допомоги центр з надання безоплатної правничої допомоги протягом 10 робочих днів з дня надходження звернення та документів, що підтверджують належність такої особи до відповідної категорії, приймає рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги і надсилає такій особі або її законному представнику, патронатному вихователю/представнику копію зазначеного рішення, крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини.

У разі отримання від адміністрації установи виконання покарань звернення особи з числа осіб, визначених пунктом 9 ч. 1 статті 14 цього Закону, про надання безоплатної вторинної правничої допомоги для здійснення представництва інтересів відповідної особи під час засідання дисциплінарної комісії центр з надання безоплатної правничої допомоги зобов’язаний невідкладно прийняти рішення про надання безоплатної вторинної правничої допомоги.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 9 січня Верховна Рада прийняла цей законопроект в першому читанні. Наразі редакція до другого читання ще не опублікована.

Автор: Наталя Мамченко

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