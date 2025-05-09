Президент внес в Раду изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия собственника реализовать имущество, принадлежащее связанным с РФ лицам

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия собственника до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации либо признания активов необоснованными.

Фото: rada.gov.ua

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В Верховной Раде по инициативе Президента Владимира Зеленского зарегистрирован законопроект 13268 о внесении изменений в Закон «О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений» относительно справедливого использования арестованных активов РФ и ее резидентов для защиты национальных интересов Украины.

Как отмечает Офис Президента в пояснительной записке, в управлении Нацагентства (АРМА) находится ряд арестованных активов РФ и ее резидентов, которые на данный момент закон не позволяет надлежащим образом реализовать без согласия их собственников, получение которого в условиях полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины является неприемлемым.

Учитывая изложенное, существует насущная потребность в совершенствовании правового регулирования управления арестованными активами граждан РФ и ее резидентов.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статьи 20 и 21 Закона, которыми устанавливается, что движимое имущество может быть передано для реализации без согласия собственника по решению следственного судьи, суда в случае принадлежности такого имущества:

• гражданам РФ, кроме тех, которые проживают на территории Украины на законных основаниях;

• юридическому лицу, созданному и зарегистрированному в соответствии с законодательством РФ;

• юридическому лицу, созданному и зарегистрированному в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10% и более, которого является РФ, гражданин РФ (кроме проживающего на территории Украины на законных основаниях) или юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством РФ.

Аналогичные положения также предусмотрены для недвижимого имущества, которое может по решению следственного судьи, суда быть передано для реализации без согласия собственника такого имущества до вынесения обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, или другого судебного решения, вступившего в законную силу, которое является основанием для применения специальной конфискации в соответствии с УПК, или судебного решения, вступившего в законную силу, о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства.

Также законопроект предоставляет возможность управляющему активами в виде доли в уставном (складочном или паевом) капитале или акций, паев при осуществлении полномочий собственника таких активов в органах управления соответствующего юридического лица не согласовывать с собственником такого актива свои действия по управлению им, если такой актив прямо или косвенно принадлежит:

• РФ;

гражданам РФ, кроме тех, которые проживают на территории Украины на законных основаниях, или лицам, которые не являются гражданами РФ, но имеют место жительства или осуществляют основную деятельность на территории Российской Федерации;

юридическому лицу (его филиалу, представительству), которое создано и зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ или местонахождением и местом осуществления основной деятельности которого является территория РФ, или которое создано в соответствии с законодательством Украины или иностранного государства, учредителем, бенефициаром, членом или участником (акционером) которого прямо или косвенно является РФ.

Кроме того, для обеспечения защиты национальных интересов по будущим искам государства Украины в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины предлагается ввести нормы относительно установления «моратория» на возврат денежных средств в случае отмены ареста активов граждан РФ и ее резидентов.

Автор: Наталя Мамченко

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