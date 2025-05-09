Британия ввела самый большой в истории пакет санкций против «теневого флота» РФ

Великобритания ввела санкции против сотни нефтяных танкеров российского «теневого флота».

Фото: korrespondent.net

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что его страна вводит против России самый масштабный пакет санкций, когда-либо применявшийся. Об этом он написал в социальной сети X.

Он подчеркнул, что нельзя недооценивать угрозу, которую представляет Россия для национальной безопасности Великобритании.

«Чтобы усилить давление на Путина, я объявляю о самом масштабном пакете санкций, когда-либо введенном», — написал он.

Ранее в британском правительстве сообщали, что санкции касаются российского «теневого флота» — под них попадут 100 танкеров, перевозящих нефть.

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