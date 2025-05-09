Пребывание матери за границей не свидетельствует о неисполнении ею родительских обязанностей — суд

Отец ребенка заявлял в суде, что мать редко интересуется жизнью дочери, ее здоровьем и успехами в школе, общение между ними практически прекратилось, а воспитанием и развитием девочки занимается исключительно он.

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Родители малолетней девочки развелись в прошлом году. Она осталась проживать с отцом, а мать уехала на заработки в Польшу и выплачивает алименты на содержание дочери.

Через несколько месяцев после расторжения брака отец подал в суд иск о лишении матери родительских прав. По его словам, она редко интересуется жизнью ребенка, состоянием ее здоровья и успехами в школе, общение между ними почти прекратилось, а воспитанием и развитием дочери занимается только он. Об этом сообщил Хмельницкий апелляционный суд.

Хмельницкий горрайонный суд в иске отказал. Свое решение суд мотивировал тем, что лишение родительских прав — это крайняя мера воздействия на лиц, не выполняющих родительские обязанности, и в данном случае она не соответствует интересам ребенка.

Мужчина обжаловал решение в апелляционном суде с просьбой удовлетворить его исковые требования. Он заявил, что суд необоснованно согласился с выводом органа опеки и попечительства о нецелесообразности лишения бывшей жены родительских прав и не учел ее заявление о признании иска.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей отклонила апелляционную жалобу и подтвердила законность решения местного суда. Судьи указали, что в этом деле отсутствуют доказательства того, что мать сознательно пренебрегает своими обязанностями и не желает меняться в лучшую сторону, поэтому суд обоснованно пришел к выводу о недоказанности оснований для лишения родительских прав.

Апелляционный суд отметил, что взыскание с матери алиментов на основании судебного приказа — это не доказательство сознательного уклонения от исполнения родительских обязанностей, а один из способов защиты прав ребенка на надлежащее материальное обеспечение. А заявление матери о признании иска о лишении ее родительских прав не может быть основанием для удовлетворения иска, если для этого отсутствуют достаточные правовые основания.

«Лишение матери родительских прав не изменит жизнь ребенка к лучшему. А само лишь пребывание ответчицы за границей не свидетельствует о неисполнении ею своих родительских обязанностей», — констатировал апелляционный суд.

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