Предприниматель воспользовался «Шляхом», чтобы вывезти 5 военнообязанных – суд вынес приговор

Во Львове суд наказал перевозчика, который переправлял уклонистов за границу через систему «Шлях».

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Во Львове мужчину осудили за незаконную переправку пяти военнообязанных через границу, воспользовавшись системой «Шлях». Соответствующий приговор по делу № 461/2524/25.

Как установило следствие, обвиняемый с сентября 2022 года был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель и имел лицензию на международные пассажирские перевозки. В период с октября по декабрь того же года он использовал систему «Шлях» для внесения данных пяти мужчин призывного возраста, что дало им возможность пересечь границу с Польшей. Ни один из них не вернулся в Украину.

На суде обвиняемый признал вину полностью, раскаялся в содеянном и просил не лишать его свободы. Суд учел искреннее раскаяние и признал его виновным в незаконной переправке лиц через госграницу.

Обвиняемому назначено пять лет лишения свободы, однако его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в один год.

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