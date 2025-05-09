Підприємець скористався «Шляхом», щоб вивезти 5 військовозобов’язаних — суд виніс вирок

У Львові суд покарав перевізника, який переправляв ухилянтів за кордон через систему «Шлях».

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У Львові чоловіка засудили за незаконне переправлення п’яти військовозобов’язаних через кордон, скориставшись системою «Шлях». Відповідний вирок у справі № 461/2524/25.

Як встановило слідство, обвинувачений із вересня 2022 року був зареєстрований як фізична особа-підприємець і мав ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення. У період з жовтня по грудень того ж року він використав систему «Шлях» для внесення даних п’ятьох чоловіків призовного віку, що дало їм можливість перетнути кордон з Польщею. Жоден з них не повернувся в Україну.

На суді обвинувачений визнав провину повністю, розкаявся у скоєному та просив не позбавляти його волі. Суд врахував щире каяття й визнав його винним у незаконному переправленні осіб через держкордон.

Обвинуваченому призначено п’ять років позбавлення волі, однак його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном в один рік.

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