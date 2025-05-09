В Минюсте разъяснили, что такое нотариальная тайна и в каких случаях ее можно раскрыть

Даже родственные связи не дают права получить сведения, составляющие нотариальную тайну.

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Нотариальная тайна — это не только инструмент защиты прав граждан, но и юридическая гарантия их доверия. Уверенность в безопасности конфиденциальной информации способствует развитию частных правоотношений и защите персональных данных. В Восточном межрегиональном управлении разъяснили, что такое нотариальная тайна, в каких случаях ее можно разглашать и какие исключения предусмотрены законом.

Что включает в себя понятие «нотариальная тайна»?

Нотариальной тайной считается совокупность сведений, полученных при совершении нотариального действия или при обращении заинтересованного лица к нотариусу, в том числе данные о самом лице, его имуществе, личных имущественных и неимущественных правах и обязанностях.

Помимо нотариуса и его помощника, обязанность не разглашать полученную в процессе профессиональной деятельности информацию распространяется также на лиц, которым стало известно о нотариальных действиях в связи с выполнением ими служебных обязанностей или иной работы.

Поэтому отказ нотариуса разгласить подробности сделки, совершенной вашим супругом или супругой, является абсолютно нормальной практикой. Даже родственные связи не дают права получить сведения, составляющие нотариальную тайну.

Разглашение нотариальной тайны: когда и какую информацию можно раскрывать?

Соблюдение нотариальной тайны — неотъемлемая часть профессиональной этики нотариуса, нарушение которой влечет ответственность. Однако существуют установленные законом обстоятельства, при которых определенная информация может быть раскрыта. К ним относятся:

внесение данных в государственные реестры;

отчетность в рамках процедуры финансового мониторинга;

предоставление информации (исключительно в объеме и на основаниях, предусмотренных законом) по запросу суда, правоохранительных органов, налоговых органов, государственных и частных исполнителей, Министерства юстиции Украины.

Нотариус как свидетель в суде: когда можно раскрыть тайну?

Если нотариус вызывается в суд в качестве свидетеля, он не имеет права свободно разглашать информацию, составляющую нотариальную тайну. Такие показания могут быть даны только по прямому запросу или с согласия лица, в интересах которого совершалось нотариальное действие. Закон четко указывает: даже в суде тайна клиента остается под защитой.

В Министерстве юстиции пояснили, что справки о совершенных нотариальных действиях и копии документов, хранящиеся у нотариуса, выдаются исключительно тем лицам, по поручению которых или в отношении которых были совершены такие действия. В случае смерти лица или признания его умершим, такие справки выдаются его наследникам.

Если установлена опека над имуществом лица, признанного безвестно отсутствующим, или лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, опекун имеет право получать справки о нотариальных действиях, совершенных в отношении этих лиц или по их поручению, если это необходимо для осуществления мер по управлению имуществом.

Таким образом, соблюдение принципа конфиденциальности — необходимое условие взаимоотношений между нотариусом и физическими или юридическими лицами.

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