Британія запровадила найбільший в історії пакет санкцій проти «тіньового флоту» РФ

Велика Британія запровадила санкції проти сотні нафтових танкерів російського «тіньового флоту».

Фото: korrespondent.net

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що його країна запроваджує проти Росії найбільший пакет санкцій, який коли-небудь запроваджувався. Про це він написав у соцмережі Х.

Він підкреслив, що не можна недооцінювати загрозу, яку Росія становить для національної безпеки Британії.

«Щоб посилити тиск на Путіна, я оголошую про найбільший пакет санкцій, який коли-небудь вводився», - написав він.

Раніше в британському уряді повідомляли, що санкції стосуються російського «тіньового флоту» – під них потраплять 100 танкерів, які перевозять нафту.

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