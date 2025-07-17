Анастасия Радина заблокировала подписание Русланом Стефанчуком закона о запрете отождествления адвоката с клиентом

Председатель Антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина заблокировала подписание закона, которым предлагается не ставить знак «равно» между адвокатом и его клиентом.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от фракции «Слуга народа» Анастасия Радина внесла проект постановления, который блокирует подписание законопроекта о запрете отождествления адвоката с клиентом. Проект постановления внесен, несмотря на то, что 16 июля парламент проголосовал за поручение спикеру парламента Руслану Стефанчуку немедленно подписать принятый закон.

Радина объяснила внесение блокирующего постановления тем, что «если этот законопроект вступит в силу, то за фразу вроде «Виктор Сердюк – адвокат Виктора Януковича», журналист будет наказан штрафом», и эти штрафы «будут инициировать сами адвокаты».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12320 относительно обеспечения соблюдения гарантий адвокатской деятельности.

Закон дополняет КоАП статьей 185-16 «Нарушение запрета отождествления адвоката с клиентом», которой предусматривается ответственность за публичное, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, цифровые платформы, социальные сети, интернет-ресурсы отождествление лицом адвоката с клиентом, которому таким адвокатом оказывается профессиональная юридическая помощь, совершенное без цели препятствовать выполнению адвокатом предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и оказания других видов юридической помощи клиенту.

Такое нарушение будет караться наложением штрафа на граждан в размере от 3400 до 5100 грн, на должностных лиц – от 5100 до 6800 грн. Повторное в течение года совершение нарушения будет караться штрафом в размере от 10200 до 13600 грн.

Под отождествлением адвоката с клиентом будет пониматься любая идентификация (ассоциация, связывание) адвоката с клиентом, с деятельностью или поступками его клиента, что создает предвзятое отношение к адвокату, указывает на личную причастность адвоката к делу клиента, влияет на независимый статус адвоката и/или оказывает негативное давление при осуществлении адвокатской деятельности, и/или нарушает гарантии адвокатской деятельности, и/или препятствует реализации прав адвоката, предусмотренных Законом «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Протоколы сможет составлять председатель совета адвокатов областей, города Киева, а дела будут рассматривать местные суды.

Кроме того, изменениями в Уголовный кодекс излагается в новой редакции статья 397 «Вмешательство в деятельность адвоката», согласно которой будут считаться уголовно противоправными деяния незаконного препятствования прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, другие предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению профессиональной деятельности адвоката и реализации его полномочий.

Автор: Наталя Мамченко

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