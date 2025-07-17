Владимир Зеленский назвал приоритеты работы нового правительства

Владимир Зеленский подчеркнул, что обновленное правительство Украины должно провести аудит всех договоренностей, соглашений и меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства и всех программ устойчивости.

Фото: president.gov.ua

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада проголосовала за назначение Юлии Свириденко новым премьер-министром Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетами работы нового правительства являются увеличение собственного производства оружия и внутреннего экономического потенциала, более предметное наполнение политики в отношении героев, упорядочение социальной политики и новый уровень оборонного сотрудничества с ключевыми партнерами. Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Верховной Рады.

Глава государства отметил, что в данный момент проводится трансформация управления в сфере обороны и производства оружия с целью за полгода ощутимо увеличить долю отечественного вооружения, доступного для украинских защитников.

«Сейчас около 40 % всего оружия в руках наших воинов произведено в Украине. Через полгода эта доля должна быть не менее 50 %. Обновленное правительство должно провести аудит всех договоренностей, соглашений, меморандумов с партнерами в сфере обороны, оборонного производства, всех программ устойчивости, чтобы выполнить договоренности на 100 % в интересах Украины», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, также готовятся новые соглашения с США, которые усилят позиции Украины, и для этого необходимы изменения в дипломатической работе с Соединенными Штатами.

«Мы уже готовим — вместе с правительством, дипломатами и СНБО — новый уровень оборонного сотрудничества с ключевыми партнерами. Украина будет в числе ведущих глобальных доноров безопасности и производителей оружия», — заявил Президент.

Зеленский также подчеркнул, что для обеспечения уверенности украинских воинов в снабжении Сил обороны Украина наращивает внутренний экономический потенциал. Для этого необходимо провести дерегуляцию, устранить бюрократические барьеры и дублирующие функции институтов, привлечь потенциал партнеров и внедрить более жесткие меры наказания для тех, кто посягает на государственность Украины или присваивает ее ресурсы.

Кроме того, по словам Президента, правительство должно продолжить цифровизацию процессов и госуслуг, более четко наполнить программы поддержки ветеранов и семей военных, а также усовершенствовать и реализовать более реалистичный подход к социальной политике в Украине.

«Рассчитываю, что программа правительственных шагов будет представлена как можно скорее и будет реализовываться в ежедневном режиме. Каждый день должен приносить Украине результат», — отметил Глава государства.

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