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Володимир Зеленський назвав пріоритети роботи нового уряду

14:52, 17 липня 2025
Володимир Зеленський підкреслив, що оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва та усіх програм стійкості.
Володимир Зеленський назвав пріоритети роботи нового уряду
Фото: president.gov.ua
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада проголосувала за призначення новим прем’єр-міністром України Юлії Свириденко.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетами роботи нового уряду України є збільшення власного виробництва зброї та внутрішнього економічного потенціалу, конкретніше наповнення політики героїв, упорядкування соціальної політики та новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Верховної Ради.

Глава держави зазначив, що зараз трансформується управління сферою оборони та виробництвом зброї таким чином, щоб за пів року відчутно збільшити частку вітчизняної зброї, доступної для українських захисників і захисниць.

«Зараз з усієї зброї в руках наших воїнів близько 40 % зроблено в Україні. За пів року має бути не менше ніж 50 %. Оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод, меморандумів із партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва, усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100 % в інтересах України», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, також плануються нові угоди зі США, що посилять позиції України, а для цього необхідні зміни в дипломатичній роботі зі Сполученими Штатами.

«Уже готуємо разом з урядовцями, разом із нашими дипломатами, разом з РНБО новий рівень оборонної співпраці з ключовими партнерами. Україна буде серед топових глобальних донорів безпеки та виробників зброї», – сказав Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що для гарантування українським воїнам упевненості в забезпеченні Сил оборони Україна збільшує внутрішній економічний потенціал. Для цього необхідно провести дерегуляцію, ліквідувати бюрократичні перепони та інституції, функції яких дублюються, залучити потенціал партнерів і запровадити сильніші підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал.

Також, як зазначив Президент, уряд має продовжити цифровізацію процесів і державних сервісів, більш конкретно наповнити програми підтримки ветеранів і сімей військових, упорядкувати та напрацювати реалістичніший підхід до соціальної політики в Україні.

«Розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше та буде виконуватись у щоденному режимі. Кожен день має приносити Україні результат», – наголосив Глава держави.

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Кабінет Міністрів України Володимир Зеленський

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    д.ю.н, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри цивільного права #2 Національного юридичноно ун-ту ім.Ярослава Мудрого, член НКР при ВС