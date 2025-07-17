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У Держпраці роз’яснили, чи може бабуся отримати оплачуваний лікарняний для догляду за дитиною, якщо працює на одному підприємстві з матір’ю

18:08, 17 липня 2025
Якщо мати перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то бабуся не має право на отримання такого лікарняного.
У Держпраці роз’яснили, чи може бабуся отримати оплачуваний лікарняний для догляду за дитиною, якщо працює на одному підприємстві з матір’ю
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Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи може бабуся отримати оплачуваний лікарняний для догляду за дитиною, якщо працює на одному підприємстві з матір’ю.

Зазначається, що відповідно до пункту 3.1 інструкції № 455 «Про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність», лікар видає листок непрацездатності для догляду з хворою дитиною одному з працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, яка фактично здійснює догляд.

Отже, листок непрацездатності може бути виданий і бабусі або дідусеві дитини, які працюють, якщо вони фактично доглядають за онуком чи онукою, навіть якщо мати працює на тому ж підприємстві.

Якщо мати перебуває у відпустці без збереження заробітної плати, то бабуся не має право на отримання такого лікарняного.

Якщо ж мати перебуває в такій відпустці досить тривалий час, а дитина проживає на постійній основі з бабусею, окремо від матері, й виховує дитину саме бабуся, то в цьому випадку вона має повноцінне право на отримання оплачуваного лікарняного для догляду за дитиною за наявністю підтверджувальних документів.

Це може бути довідка зі школи або дитсадка, ОСББ або організації, що обслуговує будинок, реєстрація місця проживання дитини тощо.

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Держпраці відпустка

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