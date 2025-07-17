В Гоструда разъяснили, может ли бабушка получить оплачиваемый больничный по уходу за ребенком, если работает на одном предприятии с матерью

Если мать находится в отпуске без сохранения заработной платы, бабушка не имеет права на получение такого больничного.

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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, может ли бабушка получить оплачиваемый больничный по уходу за ребенком, если работает на одном предприятии с матерью.

Отмечается, что согласно пункту 3.1 инструкции № 455 «О порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность», врач выдает листок нетрудоспособности по уходу с больным ребенком одному из работающих членов семьи или другому работающему лицу, фактически осуществляющему уход.

Следовательно, листок нетрудоспособности может быть выдан и бабушке или дедушке ребенка, работающим, если они фактически ухаживают за внуком или внучкой, даже если мать работает на том же предприятии.

Если мать находится в отпуске без сохранения заработной платы, бабушка не имеет права на получение такого больничного.

Если же мать находится в таком отпуске достаточно длительное время, а ребенок проживает на постоянной основе с бабушкой, отдельно от матери, и воспитывает ребенка именно бабушка, то в этом случае она имеет полноценное право на получение оплачиваемого больничного по уходу за ребенком по наличию подтверждающих документов.

Это может быть справка из школы или детсада, ОСМД или организации, обслуживающей дом, регистрация места проживания ребенка и т.д.

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