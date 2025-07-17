В Киеве пациент умер после укола в частной клинике — врачу сообщили о подозрении

Пациенту укололи антипсихотический препарат, который должен был уменьшить возбуждение и снизить активность мужчины, но вместо этого у него остановилось сердце.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Врача частной клиники в Киеве подозревают в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти пациента. Об этом сообщили в Оболонской окружной прокуратуре столицы.

Инцидент произошёл в медицинском учреждении, которое специализируется на помощи пациентам с алкогольной зависимостью. В больницу доставили киевлянина с признаками алкогольной интоксикации. Однако, как установили правоохранители, врач не провёл необходимых обследований, лабораторных анализов и не установил никакого диагноза — был лишь собран анамнез.

Позднее состояние мужчины ухудшилось, и медперсонал попытался его успокоить. Для этого пациенту ввели антипсихотический препарат. После инъекции у мужчины произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия не дали результата — пациент скончался.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила: между действиями врача и смертью пациента существует причинно-следственная связь. В частности, инструкция к препарату предусматривает обязательное проведение электрокардиограммы для выявления возможных патологий сердца.

29-летнему врачу сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.