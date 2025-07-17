ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в два суда

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.

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Высшая квалификационная комиссия судей сообщила, что назначила к рассмотрению вопрос о командировке (временном переводе) для осуществления правосудия:

в Барановский районный суд Житомирской области — 1 судьи;

в Одесский апелляционный суд — 7 судей.

Рассмотрение этого вопроса состоится 6 августа в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, выразивший желание быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие по установленной форме с приложением соответствующих документов.

Ранее сообщалось, что БП ВС признала противоправным повторное оценивание ВККС судьи, который уже прошел оценивание 5 лет назад.

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