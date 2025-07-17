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Нанес ущерб на 5,4 млн грн: чиновника Минобороны подозревают в хищении средств на ремонте бронетранспортеров

17:14, 17 июля 2025
Военный чиновник, который должен был проверить техническое состояние отремонтированной техники, проигнорировал факт, что подрядчики выполнили лишь поверхностные косметические работы, из-за чего бронетехника осталась непригодной к боевому использованию.
Нанес ущерб на 5,4 млн грн: чиновника Минобороны подозревают в хищении средств на ремонте бронетранспортеров
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Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили злоумышленников, присвоивших государственные средства, предназначенные для ремонта бронетехники ВСУ. К сделке причастно должностное лицо Минобороны, сообщает СБУ.

Только по одному из задокументированных эпизодов сумма украденных средств составила 5,4 млн. грн.

К организации сделки причастен глава группы контроля качества одного из военных представительств Минобороны в западном регионе Украины.

К схеме он привлек руководителя местного предприятия, получившего заказ на ремонт бронетранспортеров. Подрядчики должны были восстановить боеспособность БТР для дальнейшего выполнения задач на фронте, а чиновник должен был проверить техническое состояние отремонтированной техники.

Впрочем, он закрыл глаза на то, что подрядчики производили только "поверхностные косметические" работы, а бронетехника осталась непригодной к боевому применению. Несмотря на недостатки, чиновник подписал акт выполненных работ, поэтому фирме насчитали бюджетные средства.

Инициированная правоохранителями инженерно-техническая судебная экспертиза подтвердила неисправное техническое состояние бронетранспортеров.

В настоящее время чиновник Минобороны подозревается в небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения.

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СБУ полиция

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