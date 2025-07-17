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Завдав збитків на 5,4 млн грн: посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на ремонті бронетранспортерів

17:14, 17 липня 2025
Військовий посадовець, який мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки, проігнорував факт, що підрядники виконали лише поверхневі косметичні роботи, через що бронетехніка залишилася непридатною до бойового використання.
Завдав збитків на 5,4 млн грн: посадовця Міноборони підозрюють у розкраданні коштів на ремонті бронетранспортерів
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Служба безпеки та Національна поліція викрили зловмисників, які привласнили державні кошти, що призначалися для ремонту бронетехніки ЗСУ. До оборудки причетний посадовець Міноборони, повідомляє СБУ.

Лише за одним із задокументованих епізодів сума вкрадених коштів становила 5,4 млн грн.

До організації оборудки причетний очільник групи контролю якості одного з військових представництв Міноборони в західному регіоні України.

До схеми він залучив керівника місцевого підприємства, яке отримало замовлення на ремонт бронетранспортерів. Підрядники мали відновити боєздатність БТРів для подальшого виконання завдань на фронті, а чиновник мав перевірити технічний стан відремонтованої техніки.

Утім, він заплющив очі на те, що підрядники здійснювали лише "поверхневі косметичні" роботи, а бронетехніка залишилася непридатною до бойового застосування. Попри недоліки, посадовець підписав акт виконаних робіт, тому фірмі нарахували бюджетні кошти.

Ініційована правоохоронцями інженерно-технічна судова експертиза підтвердила несправний технічний стан бронетранспортерів.

Наразі посадовець Міноборони підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах воєнного стану.

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