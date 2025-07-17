Пребывание за пределами Украины не является уважительной причиной для определения дополнительного срока для принятия наследства — суд

Суд не увидел препятствий для подачи заявления о наследстве.

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На Херсонщине суд первой инстанции отклонил иск гражданина относительно установления дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

Принимая решение, суд первой инстанции считал, что истец не привел обстоятельств уважительных причин объективного и непреодолимого характера, которые составляли для гражданина реальные препятствия для подачи им заявления о принятии наследства в установленный законом срок, или значительно затруднили или сделали невозможным его своевременное подачу.

При этом суд учел, что другие наследники умершего (ответчики по делу), которые также в связи с военной агрессией РФ покинули место постоянного проживания в Херсоне и выехали на проживание за границу, своевременно подали заявления о принятии наследства.

Суд первой инстанции отметил, что в период временной оккупации города не существовало запрета на совершение нотариусами Украины нотариальных действий на временно оккупированных территориях, в частности, относительно получения заявлений о принятии наследства и открытия наследственных дел, даже в условиях отсутствия доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины.

Нахождение истца за границей не может считаться уважительной причиной пропуска срока, поскольку существует специальный механизм подачи заявления о принятии наследства через консульские учреждения Украины.

А в экстренных случаях, когда существует риск пропуска срока для принятия наследства, наследник имеет право направить нотариусу по месту открытия наследства электронное сообщение (аналог телеграммы), в котором указать о принятии наследства (пункт 2.1. Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины).

То есть, законодательство Украины предусматривает альтернативные варианты процедуры принятия наследства, что упрощает процесс реализации прав наследников, которыми истец не воспользовался, уважительных причин пропуска срока принятия наследства не привел.

Коллегия судей Херсонского апелляционного суда, проанализировав приведенные истцом причины пропуска срока, согласилась с выводом суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска. Смерть наследодателя наступила после декупации части Херсонской области, в частности города Херсона.

Как истец, так и ответчики в течение установленного срока для принятия наследства находились за пределами Украины, а следовательно, имели одинаковые возможности для подачи заявлений о принятии наследства.

В установленный законом срок ответчики реализовали право на подачу соответствующих заявлений, которые направили по адресу разных нотариусов Украины, которые в свою очередь сгенерировали заявления к открытому наследственному делу по имуществу умершего.

Коллегия судей критически оценила ссылку истца на его трудоустройство на иностранных судах, как уважительную причину пропуска срока для принятия наследства, поскольку трудоустройство в период с 8 сентября по 13 октября 2022 года находится за пределами предусмотренного законом срока для подачи заявления о принятии наследства, а подписание трудового договора моряка в мае 2023 года не доказывает факт выполнения трудовых обязанностей с указанной даты и наличие у истца препятствий для подачи заявления о принятии наследства.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы коллегия судей сочла, что истец с момента открытия наследства после умершего имел реальную возможность обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства в срок, предусмотренный статьей 1270 ГК Украины, надлежащих и допустимых доказательств обратного в ходе рассмотрения дела не предоставлено.

С учетом изложенного, Херсонский апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для отмены решения суда (№ 766/513/23).

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