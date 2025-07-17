ВККС розгляне питання про відрядження суддів до двох судів

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії свої документи.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів повідомила, що призначила до розгляду питання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя:

до Баранівського районного суду Житомирської області – 1 судді;

до Одеського апеляційного суду – 7 суддів.

Розгляд питання відбуватиметься 6 серпня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВП ВС визнала протиправним повторне оцінювання ВККС судді, який вже пройшов оцінювання 5 років тому.

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