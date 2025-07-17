У Києві пацієнт помер після уколу в приватній клініці — лікарю оголосили підозру

Пацієнту вкололи антипсихотичний препарат, що мав зменшити збудження та знизити активність чоловіка, але натомість у нього зупинилося серце.

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Лікаря приватної клініки у Києві підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Про це повідомили в Оболонській окружній прокуратурі столиці.

Інцидент стався у медзакладі, який спеціалізується на допомозі пацієнтам з алкогольною залежністю. До лікарні доправили киянина з ознаками алкогольної інтоксикації. Однак, як встановили правоохоронці, лікар не провів необхідних обстежень, лабораторних аналізів та не встановив жодного діагнозу — лише зібрав анамнез.

Згодом стан чоловіка почав погіршуватись, і медперсонал намагався його заспокоїти. Для цього пацієнту ввели антипсихотичний препарат. Після ін’єкції в чоловіка сталася зупинка серця. Реанімаційні заходи не дали результату — пацієнт помер.

Судово-медична експертиза підтвердила: між діями лікаря та смертю чоловіка існує причинно-наслідковий зв’язок. Зокрема, інструкція до препарату передбачає обов’язкову електрокардіограму для виявлення можливих серцевих патологій.

29-річному лікарю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

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