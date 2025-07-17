Анастасія Радіна заблокувала підписання Русланом Стефанчуком закону про заборону ототожнення адвоката з клієнтом

Голова Антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна заблокувала підписання закону, яким пропонується не ставити знак «дорівнює» між адвокатом та його клієнтом.

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Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народний депутат від фракції «Слуга народу» Анастасія Радіна внесла проект постанови, який блокує підписання законопроекту про заборону ототожнення адвоката з клієнтом. Проект постанови внесений, незважаючи на те, що 16 липня парламент проголосував за доручення спікеру парламенту Руслану Стефанчуку невідкладно підписати прийнятий закон.

Радіна пояснила внесення блокуючої постанови тим, що «якщо цей законопроект вступить у силу, то за фразу на кшталт «Віктор Сердюк – адвокат Віктора Януковича», журналіст буде покараний штрафом», і ці штрафи « ініціюватимуть самі адвокати».

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 12320 щодо забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Закон доповнює КУпАП статтею 185-16 «Порушення заборони ототожнення адвоката з клієнтом», якою передбачити відповідальність за публічне, у тому числі через медіа, журналістів, громадські об’єднання, професійні спілки, цифрові платформи, соціальні мережі, інтернет-ресурси ототожнення особою адвоката з клієнтом, якому таким адвокатом надається професійна правнича допомога, вчинене без мети перешкодити виконанню адвокатом передбачених законом повноважень зі здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої допомоги клієнту.

Таке порушення каратиметься накладанням штрафу на громадян у розмірі від 3400 до 5100 грн, на посадових осіб – від 5100 до 6800 грн. Повторне протягом року вчинення порушення каратиметься штрафом у розмірі від 10200 до 13600 грн.

Під ототожненням адвоката з клієнтом будуть розуміти будь-яку ідентифікацію (асоціацію, пов’язування) адвоката з клієнтом, з діяльністю чи вчинками його клієнта, що створює упереджене ставлення до адвоката, вказує на особисту причетність адвоката до справи клієнта, впливає на незалежний статус адвоката та/або чинить негативний тиск під час здійснення адвокатської діяльності, та/або порушує гарантії адвокатської діяльності, та/або перешкоджає реалізації прав адвоката, передбачених Законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Протоколи зможе складати голова ради адвокатів областей, міста Києва, а справи будуть розглядати місцеві суди.

Крім того, змінами до Кримінального кодексу викладається в новій редакції стаття 397 «Втручання в діяльність адвоката», відповідно до якої вважатимуться кримінально протиправними діяння незаконного перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також будь-яке інше умисне перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та реалізації його повноважень.

Автор: Наталя Мамченко

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