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Во Львовской области суд наказал администратора Viber-группы, который публиковал места раздачи повесток

13:18, 20 января 2025
Мужчина распространял информацию о датах и ​​месте проведения военнослужащими подразделений ТЦК мер по оповещению.
Во Львовской области суд наказал администратора Viber-группы, который публиковал места раздачи повесток
Фото: tsn.ua
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Во Львовской области суд наказал мужчину, который создал и администрировал канал о местах раздачи повесток в мессенджере Viber. Приговор по делу №454/3967/24 вынес Сокальский райсуд Львовской области.

Как указывается в материалах дела, в марте 2023 года обвиняемый создал в мессенджере Viber группу, в которой ее участники распространяли информацию о проведении мобилизационных мероприятий.

Указывается, что мужчина следил за сообщениями пользователей в чате, а также лично распространял среди значительного круга информацию о дате и месте проведения военнослужащими районных подразделений ТЦК мер по оповещению.

А именно в упомянутом чате он распространял сообщения, полученные в результате личного наблюдения, а также других интернет-источников, такого содержания: «Новая автостанция чисто», «Военные на бусе были на Чайковского», «Три патрульные машины сейчас по Сокалю. Останавливают выборочно», «Чг у базара, трое с папками, раздают», «Полиция в Княжах в сторону Бодячева», «Черный Опель Переспа, военные».

По данным следствия, в период с начала марта 2023 по август 2024 в Viber-группе ежедневно размещалось от трех до 10 сообщений с информацией о времени и месте вручения повесток военнослужащими районных подразделений ТЦК, что давало возможность лицам призывного возраста избегать получения повесток в этих местах, и как следствие, создавало предпосылки для уклонения от выполнения ими воинского долга.

Обвиняемый в суде свою вину признал и раскаялся.

Суд признал мужчину виновным в препятствовании законной деятельности ВСУ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время приговором суда он был освобожден от основного наказания, установив год испытательного срока. Приговор еще не может быть обжалован.

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