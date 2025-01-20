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На Львівщині суд покарав адміністратора Viber-групи, який публікував місця роздачі повісток

13:18, 20 січня 2025
Чоловік розповсюджував інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями підрозділів ТЦК заходів з оповіщення.
На Львівщині суд покарав адміністратора Viber-групи, який публікував місця роздачі повісток
Фото: tsn.ua
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На Львівщині суд покарав чоловіка, який створив та адміністрував канал про місця роздачі повісток у месенджері Viber. Вирок у справі №454/3967/24 виніс Сокальський районний суд Львівської області.

Як вказується у матеріалах справи, у березні 2023 року обвинувачений створив у месенджері Viber групу, в якій її учасники поширювали інформацію про проведення мобілізаційних заходів.

Вказується, що чоловік слідкував за повідомленнями користувачів у чаті, а також особисто розповсюджував серед значного кола осіб інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК заходів з оповіщення.

А саме у згаданомому чаті він поширював повідомлення, отримані в результаті особистого спостереження, а також з інших інтернет-джерел, такого змісту: «Нова автостанція чисто», «Військові на бусі були на Чайковського», «Три патрульні машини зараз по Сокалі. Зупиняють вибірково», «Чг біля базару, троє з папками, роздають», «Поліція в Княжах в сторону Бодячева», «Чорний Опель Переспа, воєнні» тощо.

За даними слідства, у період з початку березня 2023 року до серпня 2024 року у Viber-групі щоденно розміщувалось від трьох до 10 повідомлень з інформацією про час та місце вручення повісток військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК, що давало можливість особам призовного віку уникати отримання повісток у цих місцях, і як наслідок, створювало передумови для ухилення від виконання ними військового обов’язку.

Обвинувачений у суді свою вину визнав та розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Водночас вироком суду його звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.

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