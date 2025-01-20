Депутати пропонують зміни до КПК щодо досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти

Прокурор за місцем проживання заявника або потерпілого буде мати змогу приймати вмотивоване рішення, що дозволить уникнути територіальних обмежень і забезпечити більш зручний доступ до слідчих органів для родичів зниклих осіб.

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Група народних депутатів-членів Комітету з питань правоохоронної діяльності зареєструвала законопроект 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану. Серед ініціаторів – Максим Павлюк, Олександр Бакумов та інші.

Законопроект розроблено у зв’язку зі зростанням кількості випадків зникнення осіб безвісти за особливих обставин, на тлі воєнного стану в Україні. Як вказують автори, збройний конфлікт і воєнні дії створюють особливі обставини, за яких традиційні процедури досудового розслідування стають складними або неефективними. Особливо це стосується розслідувань, пов’язаних із зникненням осіб в районах активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Метою закону є встановлення особливих умов проведення досудового розслідування, які дозволяють оперативно та ефективно реагувати на заяви про зникнення осіб і забезпечити доступ заявників (потерпілих), які є близькими родичами та членами сім’ї зниклої особи, до правових механізмів в умовах воєнного часу.

Під категорією близьких родичів та членів сім’ї особи, зниклої безвісти за особливих обставин, слід буде вважати перелік таких осіб в розумінні Закону «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», який в свою чергу є профільним законом у сфері правового статусу осіб, зниклих безвісти у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Як свідчить правозастосовна практика за фактами розпочатих досудових розслідувань по вказаній категорії кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться слідчим/прокурором, як правило, за статтями 115 (Умисне вбивство) з додатковою відміткою «зникнення безвісти», 146-1 (Насильницьке зникнення) та 438 (Воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Під час розслідування яких, стосовно особи, яка зникла безвісти за особливих обставин, немає відомостей про її місцеперебування на момент подання заявником (потерпілим)заяви про її розшук.

Проект закону передбачає доповнення статті 615 КПК новим положенням.

Воно дає прокуророві право визначати місце проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 115, 146-1 та 438 Кримінального кодексу, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України.

Відтак прокурор за місцем проживання (перебування) заявника або потерпілого, буде мати змогу приймати вмотивоване рішення, що дозволить уникнути територіальних обмежень і забезпечити більш зручний доступ до слідчих органів для родичів зниклих осіб.

Водночас законопроектом пропонується доповнення Перехідних положень КПК новим положенням, яким буде визначатись, що відповідне право прокурора також може застосовуватись ним протягом 3 років після припинення чи скасування воєнного стану.

Наразі КПК передбачає загальні правила територіальної підсудності та проведення досудового розслідування. Закон «Про правовий режим воєнного стану» регулює питання обмеження прав і свобод у зв’язку з веденням воєнних дій, проте не передбачає особливих умов для розслідування випадків зникнення осіб у таких обставинах. Також Закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» не охоплює процесуальних особливостей кримінального розслідування у воєнний час. Тому існує нагальна потреба адаптувати процесуальну базу відповідно до особливих умов.

Автор: Наталя Мамченко

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