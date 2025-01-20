Депутаты предлагают изменения в УПК по досудебному расследованию уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести

Прокурор по месту жительства заявителя или потерпевшего сможет принимать мотивированное решение, которое позволит избежать территориальных ограничений и обеспечить более удобный доступ к следственным органам для родственников пропавших лиц.

Источник фото: armyinform

Группа народных депутатов-членов Комитета по вопросам правоохранительной деятельности зарегистрировала законопроект 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения. Среди инициаторов – Максим Павлюк, Александр Бакумов и другие.

Законопроект разработан в связи с ростом количества случаев исчезновения лиц без вести при особых обстоятельствах на фоне военного положения в Украине. Как указывают авторы, вооруженный конфликт и военные действия создают особые обстоятельства, при которых традиционные процедуры досудебного расследования становятся сложными или неэффективными. Особенно это касается расследований, связанных с исчезновением лиц в районах активных боевых действий или временно оккупированных территориях.

Целью закона является установление особых условий проведения досудебного расследования, позволяющих оперативно и эффективно реагировать на заявления об исчезновении лиц и обеспечить доступ заявителей (потерпевших), являющихся близкими родственниками и членами семьи пропавшего, к правовым механизмам в условиях военного времени.

Под категорией близких родственников и членов семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, следует считать перечень таких лиц в понимании Закона «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах», который в свою очередь является профильным законом в сфере правового статуса лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины.

Как свидетельствует правоприменительная практика по фактам начатых досудебных расследований по указанной категории уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения, сведения в Единый реестр досудебных расследований вносятся следователем/прокурором, как правило, по статье 115 (Умышленное убийство) с дополнительной отметкой «пропал без вести», 146-1 (Насильственное исчезновение) и 438 (Военные преступления) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования которых, в отношении лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, нет сведений о его местонахождении на момент подачи заявителем (потерпевшим) заявления о его розыске.

Проект закона предусматривает дополнение статьи 615 УПК новым положением.

Оно дает прокурору право определять место проведения досудебного расследования уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 115, 146-1 и 438 Уголовного кодекса, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией.

Следовательно, прокурор по месту жительства (нахождения) заявителя или потерпевшего, будет иметь возможность принимать мотивированное решение, что позволит избежать территориальных ограничений и обеспечить более удобный доступ к следственным органам для родственников пропавших лиц.

В то же время законопроект предлагает дополнение Переходных положений УПК новым положением, которым будет определяться, что соответствующее право прокурора также может применяться им в течение 3 лет после прекращения или отмены военного положения.

КПК предусматривает общие правила территориальной подсудности и проведение досудебного расследования. Закон «О правовом режиме военного положения» регулирует вопросы ограничения прав и свобод в связи с ведением военных действий, однако не предусматривает особых условий расследования случаев исчезновения лиц в таких обстоятельствах. Также Закон «О правовом статусе пропавших без вести» не охватывает процессуальных особенностей уголовного расследования в военное время. Поэтому существует необходимость адаптировать процессуальную базу в соответствии с особыми условиями.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.