В Одессе военный получил 5 лет лишения свободы за псевдозаминирование Малиновского райсуда

Стрелец-снайпер совершил новое преступление во время испытательного срока по предыдущему приговору.

Фото: Малиновский районный суд города Одессы

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Малиновский районный суд города Одессы признал военнослужащего виновным в неправдивом уведомлении о заминировании этого суда.

Как указывается в материалах дела №521/18482/24, стрелок-снайпер 2 октября 2024 года около двух часов ночи позвонил по телефону на линию «102» и сообщил, что помещение Малиновского районного суда города Одессы заминировано. При проверке сообщение не подтвердилось.

На суде обвиняемый признал полностью свою вину и заявил об искреннем раскаянии в содеянном.

Мужчина объяснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решил позвонить по телефону в полицию. Название конкретного суда он не выбирал и сообщил о минировании того суда, название которого он знал. Настоящих причин для сообщения о подготовке взрыва здания у него не было. К моменту совершения преступления военнослужащий приехал домой в отпуск.

В приговоре указывается, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. В последний раз в 2023 году его приговорили к условному наказанию за кражу денег и документов у своей сожительницы.

Новое преступление он совершил во время испытательного срока по предыдущему приговору. Поэтому по совокупности приговоров срок наказания составит 5 лет и месяц лишения свободы. Подсудимый находится под стражей.

Экспертиза выявила у этого мужчины признаки «легкой умственной отсталости со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечебных мероприятий». Обвиняемый не способен в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях и управлять ими, имеет низкий контроль над своими эмоциями, импульсами и поведенческими реакциями. Учитывая это, осужденный будет получать амбулаторную психиатрическую помощь по месту отбывания наказания.

Суд приговорил взыскать с обвиняемого 4775 грн процессуальных расходов и конфисковать мобильный телефон, с которого военный сообщил о псевдоминировании.

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