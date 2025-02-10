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В Одесі військовий отримав 5 років позбавлення волі за псевдозамінування Малиновського райсуду

12:54, 10 лютого 2025
Стрілець-снайпер скоїв новий злочин під час іспитового строку за попереднім вироком.
В Одесі військовий отримав 5 років позбавлення волі за псевдозамінування Малиновського райсуду
Фото: Малиновський районний суд міста Одеси
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Малиновський районний суд міста Одеси визнав військовослужбовця винним у неправдивому повідомленні про замінування цього суду.

Як вказується у матеріалах справи №521/18482/24, стрілець-снайпер 2 жовтня 2024 року близько другої години ночі зателефонував на лінію «102» і повідомив, що приміщення Малиновського районного суду міста Одеси заміновано. При перевірці повідомлення не підтвердилося.

На суді обвинувачений визнав повністю свою вину та заявив про щире каяття у вчиненому.

Чоловік пояснив, що перебував у стані алкогольного сп’яніння, коли вирішив зателефонувати до поліції. Назву конкретного суду він не обирав та повідомив про мінування того суду, назву якого він знав. Дійсних причин для повідомлення про підготовку вибуху будівлі в нього не було. На момент вчинення злочину військовослужбовець приїхав додому у відпустку.

У вироку вказується, що підсудний раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Востаннє у 2023 році його засудили до умовного покарання за крадіжку грошей і документів у своєї співмешканки.

Новий злочин він скоїв під час іспитового строку за попереднім вироком. Тому за сукупністю вироків строк покарання складе 5 років і місяць позбавлення волі. Підсудний перебуває під вартою.

Експертиза виявила в цього чоловіка ознаки «легкої розумової відсталості зі значними порушеннями поведінки, які вимагають догляду та лікувальних заходів». Обвинувачений не здатний повною мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними, має низький контроль над своїми емоціями, імпульсами та поведінковими реакціями. З огляду на це засуджений отримуватиме амбулаторну психіатричну допомогу за місцем відбування покарання.

Суд присудив стягнути з обвинуваченого 4775 грн процесуальних витрат та конфіскувати мобільний телефон, з якого військовий повідомив про псевдомінування.

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