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Митники передали музеям України понад 260 рідкісних культурних цінностей

17:38, 10 лютого 2025
В Україні відбулася найбільша передача культурних цінностей, які намагалися незаконно вивезти з країни.
Митники передали музеям України понад 260 рідкісних культурних цінностей
Фото: Державна митна служба України
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У Київській митниці відбулася найбільша передача до державних фондів культурних цінностей, що були вилучені під час спроби незаконного вивезення з України. Загалом понад 260 предметів, серед яких ікони, стародруки, монети, археологічні артефакти та витвори мистецтва, передано вісім музеям України.

Ці культурні цінності, серед яких стародруки, срібні монети Римської імперії, вироби французького майстра Рене Лаліка та артефакти доби Русі, були затримані митниками під час спроби їх вивезти через міжнародні поштові відправлення. Після рішення суду ці предмети були повернуті до державної власності, а за розподіл до музейних, бібліотечних та архівних фондів відповідав Мінкульт.

Серед переданих цінностей – рідкісні видання Тріоді Пісної 1753 року та Тріоді Квітної 1852 року, срібні денарії, монети різних історичних епох, ікони ХІХ-ХХ століть, а також антикварні порцелянові скульптурки та нагороди початку ХІХ століття.

Ці культурні скарби тепер збережені в таких установах, як Національний музей історії України, Музей історії міста Києва, Національний музей історії України у Другій світовій війні, а також інші важливі музеї та архіви. Вони стануть важливою частиною національної культурної спадщини України.

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Київ митниця

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