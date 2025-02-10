Таможенники передали музеям Украины более 260 редких культурных ценностей

В Украине состоялась крупнейшая передача культурных ценностей, которые пытались незаконно вывезти из страны.

Фото: Государственная таможенная служба Украины

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В Киевской таможне состоялась крупнейшая передача в государственные фонды культурных ценностей, которые были изъяты при попытке незаконного вывоза из Украины. Всего более 260 предметов, среди которых иконы, старопечатные книги, монеты, археологические артефакты и произведения искусства, передано восемь музеям Украины.

Эти культурные ценности, среди которых старопечатные книги, серебряные монеты Римской империи, изделия французского мастера Рене Лалика и артефакты эпохи Руси, были задержаны таможенниками при попытке их вывезти через международные почтовые отправления. После решения суда эти предметы были возвращены в государственную собственность, а за распределение в музейные, библиотечные и архивные фонды отвечал Минкульт.

Среди переданных ценностей - редкие издания Триоди Постной 1753 года и Триоди Квиточной 1852 года, серебряные денарии, монеты разных исторических эпох, иконы ХІХ-ХХ веков, а также антикварные фарфоровые скульптурки и награды начала ХІХ века.

Эти культурные сокровища теперь сохранены в таких учреждениях, как Национальный музей истории Украины, Музей истории города Киева, Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне, а также другие важные музеи и архивы. Они станут важной частью национального культурного наследия Украины.

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