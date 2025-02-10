Верховная Рада рассмотрит законопроект о передаче военного имущества, в том числе вооружения и боевой техники, к сфере управления СБУ

Законопроектом, который рекомендовано принять за основу, предлагается усовершенствовать нормативно-правовые предписания, предусматривающие наличие у СБУ военного имущества и управления им.

Фото: Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

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Глава парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич зарегистрировал проект постановления о принятии за основу законопроекта 12373 об усовершенствовании механизмов управления и списания военного имущества.

Целью проекта является усовершенствование и упрощение механизмов управления и списания военного имущества. С этой целью предлагается внести соответствующие изменения в законы «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины», «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, причиненный государству», «О Службе безопасности Украины».

В проекте предлагается предусмотреть возможность передачи военного имущества, в том числе вооружения и боевой техники, к сфере управления Службы безопасности Украины.

В то же время, устанавливается, что обязанностью СБУ является осуществление управления военным имуществом, закрепленным за СБУ, в порядке, определенном законодательством, а учет, инвентаризация, хранение, списание, использование и передача военного имущества, закрепленного за СБУ, осуществляются в специальном порядке, определяемом СБУ. Аргументом в пользу таких изменений в пояснительной записке к проекту указывается привлечение СБУ к отпору вооруженной агрессии и использование военного имущества при выполнении боевых задач.

Главное научно-экспертное управление парламента отмечает, что к военному имуществу принадлежит только то имущество, которое закреплено за воинскими частями, учреждениями, учреждениями и организациями ВСУ. «В случае же изъятия и передачи этого имущества в сферу управления других органов (в том числе и СБУ) оно получает статус имущества, находящегося в оперативном управлении переданного органа», добавляет ГНЭУ ВР.

Также в проекте предлагается ч. 1 ст. 24 Закона «О Службе безопасности Украины» дополнить новым пунктом 22, согласно которому СБУ в соответствии со своими основными задачами обязана «осуществлять управление военным имуществом, закрепленным за СБУ, в порядке, определенном законодательством. Учет, инвентаризация, хранение, списание, использование и передача военного имущества, закрепленного за СБУ, осуществляются в специальном порядке, определяемом СБУ».

Кроме того, законопроект определяет, что списание военного имущества производится командирами воинских частей и должностными лицами органов военного управления в соответствии с их компетенцией в порядке, установленном Министерством обороны. Указанным предложением из этой редакции исключается предписание о списании военного имущества по актам технического состояния и инспекторским удостоверениям.

Устанавливается, что военное имущество (кроме стрелкового оружия и объектов недвижимого имущества), израсходованное, использованное и/или приобрело негодное состояние в результате его эксплуатации во время действия военного положения списывается, независимо от номенклатуры служб обеспечения стоимостью по одному акту до 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан без утверждений и согласований с должностными лицами высших уровней, правоохранительными органами или специальным правоохранительным формированием в составе ВСУ. О списании такого военного имущества командир воинской части по представлению комиссии для списания военного имущества издает приказ.

Служебное расследование по установлению причин и обстоятельств уничтожения (потери), повреждения, создания недостатка, досрочного износа, перерасхода военного имущества, ухудшения или снижения его ценности может не назначаться в случаях, предусмотренных законом.

Исключается норма о том, что соответствующее расследование обязательно проводится в случае наличия информации об утрате или уничтожении, досрочном износе, перерасходе военного имущества (кроме оружия) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом служебных обязанностей или совершения лицом правонарушения с целью установления вины и степени, размера материального вреда.

Устанавливается, что в случае уничтожения (потери), повреждения, создания недостатка военного имущества, ухудшения или снижения его ценности вследствие боевого поражения или других действий со стороны противника, а также в связи с выполнением боевого (специального) задания, такое имущество независимо от номенклатуры служб обеспечения, без утверждений и правоохранительных органов в составе Вооруженных сил Украины, списывается из единого акта списания (кроме объектов недвижимое имущество), где указываются описание события и перечень подлежащего списанию военного имущества. Соответствующий акт составляется и подписывается комиссией для списания воинского имущества воинской части и не менее чем двумя участниками или свидетелями происшествия при их наличии. Единый акт списания в 30-дневный срок подается на утверждение командиру воинской части или должностному лицу органа военного в правление.

Единые акты списания военного имущества стоимостью по одному акту до 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, утверждаются командиром воинской части. Единые акты списания военного имущества стоимостью по одному акту свыше 100 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, утверждаются соответствующими командующими или другими руководителями органов военного управления, которым подчинены воинские части, военное имущество которых подлежит списанию по единому акту.

Должностное лицо, получившее для утверждения единый акт сроком до 20 дней со дня его получения, после проверки правильности его оформления и соответствия требованиям законодательства, утверждает его или отказывает в утверждении. Отказ в утверждении должен быть мотивирован с указанием причин и недостатков, которые необходимо устранить в едином акте. Срок пересмотра решения об отказе после устранения недостатков и повторного представления не может превышать 15 дней.

В Законе «О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за ущерб, причиненный государству» в отношении служебного расследования предлагается предусмотреть, что расследование может не назначаться, если вред причинен действиями противника и/или в связи с исполнением лицами, указанными в части первой статьи 2 настоящего Закона, боевой (специальной) задачи.

Порядок проведения служебного расследования определяется министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами спецназначения, Службой внешней разведки, Государственной службой специальной связи и защиты информации, Государственным бюро расследований, Службой безопасности Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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