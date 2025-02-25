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Суд, решая ходатайство о закрытии производства в связи с истечением сроков расследования, имеет право исследовать процессуальные документы — ОП КУС ВС

12:00, 25 февраля 2025
При наличии мотивированных возражений участников производства, проверка обоснованности и достоверности информации из таких процессуальных документов осуществляется судом во время судебного разбирательства.
Суд, решая ходатайство о закрытии производства в связи с истечением сроков расследования, имеет право исследовать процессуальные документы — ОП КУС ВС
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Суд первой инстанции в подготовительном судебном заседании с целью решения ходатайства о закрытии уголовного производства в связи с истечением сроков досудебного расследования на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, имеет право исследовать добавленные к ходатайству процессуальные документы, в том числе решение следователя, прокурора, следователя судьи.

Так, при наличии мотивированных возражений участников производства, проверка обоснованности и достоверности информации из таких процессуальных документов осуществляется судом во время судебного разбирательства.

Такие выводы сделала объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела №283/1638/23.

Обставини справи:

За матеріалами кримінального провадження місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, на стадії підготовчого судового засідання задовольнив клопотання захисника обвинуваченої та на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України закрив кримінальне провадження. У касаційній скарзі прокурор стверджував, що місцевий суд був не вправі оцінювати процесуальні дії чи бездіяльність, рішення органу досудового розслідування, оскільки з’ясування таких обставин виходить за межі компетенції суду на стадії підготовчого судового засідання.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що, звертаючись із клопотанням про закриття кримінального провадження з підстав закінчення строків досудового розслідування відповідно до вимог п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України на стадії підготовчого судового провадження, особа, яка подає таке клопотання, на підтвердження викладених у ньому доводів може надати місцевому суду документи, які, на її думку, підтверджують наведені в клопотанні обставини, в тому числі рішення слідчого, прокурора, слідчого судді.

У такому разі суд першої інстанції в підготовчому судовому засіданні, з метою перевірки доводів клопотання щодо наявності підстав для закриття кримінального провадження у зв’язку із закінченням строків досудового розслідування, має право дослідити додані до клопотання процесуальні документи, в тому числі рішення слідчого, прокурора, слідчого судді, за відсутності об’єктивних даних та обставин, які ставлять під сумнів їх достовірність.

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