В Одессе напали и избили должностного лица горсовета

Мужчину госпитализировали с раной и переломами.

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В Одессе неизвестный напал на должностного лица городского совета, мужчину госпитализировали с раной и переломами. Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Известно, что это произошло вечером 24 февраля во дворе одной из многоэтажек в Пересыпском районе.

На 42-летнего должностного лица горсовета набросился неизвестный, избил и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом – ушибная рана головы и переломы костей предплечья.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжается следствие.

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