В Одессе напали и избили должностного лица горсовета

В Одессе неизвестный напал на должностного лица городского совета, мужчину госпитализировали с раной и переломами. Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Известно, что это произошло вечером 24 февраля во дворе одной из многоэтажек в Пересыпском районе.
На 42-летнего должностного лица горсовета набросился неизвестный, избил и сбежал.
Пострадавшего госпитализировали с предварительным диагнозом – ушибная рана головы и переломы костей предплечья.
По данному факту следователи территориального подразделения полиции начали производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжается следствие.
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