Верховная Рада приняла закон по вопросам направления подразделений ВСУ в другие государства с учетом вето Владимира Зеленского

Этот закон был принят 15 января, но Владимир Зеленский наложил на него вето.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада 25 февраля приняла с учетом предложений Президента Владимира Зеленского Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства в период действия военного положения» (законопроект 12378).

Этот закон был принят 15 января, но Владимир Зеленский наложил на него вето.

Так, Зеленский отметил, что закон не может быть подписан, поскольку положения статей 2 и 7 Закона «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства» (в редакции Закона о внесении изменений) относительно применения (использования) подразделений ВСУ на территории государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, для отражения такой агрессии в период действия военного положения, не могут быть предметом регулирования соответствующего Закона. В частности, Президент отметил, что «исключительно законами Украины устанавливаются порядок направления подразделений ВСУ в другие государства; порядок допуска и условия пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины; к полномочиям Верховной Рады Украины относится утверждение решения о предоставлении военной помощи другим государствам, о направлении подразделений ВСУ в другое государство или о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины».

В то же время вопросы применения (использования) Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в случае вооруженной агрессии против Украины, в том числе во время действия военного положения, регулируются прежде всего положениями пункта 9 ч. 1 статьи 85 и пункта 19 ч. 1 статьи 106 Конституции Украины, а также законами «О Вооруженных Силах Украины», «Об обороне Украины», «О правовом режиме военного положения», «О национальной безопасности Украины».

Таким образом, положения предлагаемых Законом новых частей статей 2 и 7 Закона «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства» относительно применения (использования) подразделений ВСУ на территории государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, для отражения такой агрессии в период действия военного положения, не могут быть предметом регулирования соответствующего Закона, а потому подлежат исключению.

В конечном итоге Комитетом ВР по вопросам нацбезопасности этот законопроект был доработан с учетом вето Президента.

Согласно финальной версии Закон «О порядке направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства» будет дополнен нормой, что в период действия военного положения подразделения ВСУ в установленном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Также в статье 7 будет предусмотрено, что в период действия военного положения решение о направлении подразделений ВСУ в другие государства принимает Президент Украины с одновременным внесением в Верховную Раду законопроекта об утверждении такого решения. Вместе с законопроектом Президент подает информацию о задачах, общей численности указанных подразделений, типах и составе их вооружения и военной техники, подчиненности, сроках пребывания и порядке их возможного продления, порядке замены личного состава подразделений и порядке их содержания.

Статья 1 Закона «О Вооруженных Силах Украины» будет дополнена нормой, что в период действия военного положения соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины в установленном законодательством Украины порядке могут направляться в другие государства и находиться на территории таких государств с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Установлено, что в период действия военного положения нормы этого Закона применяются к подразделениям ВСУ, которые до дня вступления в силу этого Закона были направлены в установленном законодательством Украины порядке в другое государство и находились на его территории с целью осуществления мероприятий, связанных с обеспечением национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, защиты ее суверенитета и территориальной целостности.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.