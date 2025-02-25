Верховна Рада прийняла закон щодо питань направлення підрозділів ЗСУ до інших держав з урахуванням вето Володимира Зеленського

Цей закон було прийнято 15 січня, але Володимир Зеленський наклав на нього вето.

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Верховна Рада 25 лютого прийняла з урахуванням пропозицій Президента Володимира Зеленського Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав у період дії воєнного стану» (законопроект 12378).

Цей закон було прийнято 15 січня, але Володимир Зеленський наклав на нього вето.

Так, Зеленський зазначив, що закон не може бути підписаний, оскільки положення статей 2 та 7 Закону «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» (у редакції Закону про внесення змін) щодо застосування (використання) підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії у період дії воєнного стану, не можуть бути предметом регулювання відповідного Закону. Зокрема, Президент зазначив, що «виключно законами України встановлюються порядок направлення підрозділів ЗСУ до інших держав; порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України; до повноважень Верховної Ради України належить схвалення рішення про надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів ЗСУ до іншої держави чи про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України».

Тоді як питання застосування (використання) Збройних Сил України та інших військових формувань у разі збройної агресії проти України, у тому числі під час дії воєнного стану, регулюються насамперед положеннями пункту 9 ч. 1 статті 85 та пункту 19 ч. 1 статті 106 Конституції України, а також законів «Про Збройні Сили України», «Про оборону України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про національну безпеку України».

Таким чином, положення пропонованих Законом нових частин статей 2 та 7 Закону «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» щодо застосування (використання) підрозділів ЗСУ на території держави, що здійснює збройну агресію проти України, для відбиття такої агресії у період дії воєнного стану, не можуть бути предметом регулювання відповідного Закону, а тому потребують виключення.

Врешті Комітетом ВР з питань нацбезпеки було доопрацьовано цей законопроект з урахуванням вето Президента.

Відповідно до фінальної версії Закон «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» буде доповнено нормою, що у період дії воєнного стану підрозділи ЗСУ у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Також у статті 7 буде передбачено, що у період дії воєнного стану рішення про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав приймає Президент України з одночасним поданням до Верховної Ради законопроекту про схвалення такого рішення. Разом із законопроектом Президент подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, типи і склад їх озброєння та військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого продовження, порядок заміни особового складу підрозділів та порядок їх утримання.

Статтю 1 Закону «Про Збройні Сили України» буде доповнено нормою, що у період дії воєнного стану з’єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України у визначеному законодавством України порядку можуть направлятися до інших держав та перебувати на території таких держав з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Встановлено, що у період дії воєнного стану положення цього Закону застосовуються до підрозділів ЗСУ, які до дня набрання чинності цим Законом були направлені у встановленому законодавством України порядку до іншої держави та перебували на її території з метою здійснення заходів, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Автор: Наталя Мамченко

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