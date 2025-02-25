В Одесі напали та побили посадовця міськради

Чоловіка госпіталізували з раною і переломами.

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В Одесі невідомий напав на посадовця міської ради, чоловіка госпіталізували з раною і переломами. Про це повідомили в поліції Одеської області.

Відомо, що подія сталася ввечері 24 лютого у дворі однієї з багатоповерхівок у Пересипському районі.

На 42-річного чоловіка накинувся невідомий, побив і втік.

Потерпілого госпіталізували з попереднім діагнозом – забійна рана голови та переломи кісток передпліччя.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі триває слідство.

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