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В Киеве наказали водителя грузовика, который остановился на перекрестке — видео

07:00, 22 февраля 2025
В столице привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.
В Киеве наказали водителя грузовика, который остановился на перекрестке — видео
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В Киеве наказали водителя грузовика Renault, который остановил транспортное средство на перекрестке в Соломенском районе города.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители убрали транспортное средство в безопасное место и пообщались с водителем. Мужчина объяснил, что хотел сократить путь, нарушив ПДД, и развернуться на перекрестке.

«Поэтому мы напомнили ему об опасности таких действий и вынесли постановление по ч. 3 ст. 122 (Нарушение правил проезда перекрестков) КУоАП», - заявили в полиции.

В полиции добавили, что согласно п.15.9 (г) ПДД Украины, осуществлять остановку и стоянку на перекрестке, а также ближе 10 м к нему – запрещается.

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полиция Киев

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