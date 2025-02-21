Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Майклом Волцом

По словам Андрея Ермака, в ходе разговора стороны обменялись мнениями о сближении позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Майклом Волцом.

По его словам, в ходе разговора стороны обменялись мнениями о сближении позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.

«В этом контексте отметил важность визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину», - заявил Ермак.

Также он отметил важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами и выразил благодарность за поддержку, которую американский народ оказывает Украине в этот важный период.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом.

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