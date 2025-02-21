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Может ли отсутствие в аграрной расписке ссылок на встречное обязательство быть основанием для признания ее недействительным – постановление КХС ВС

17:28, 21 февраля 2025
Предметом спора по делу была аграрная расписка, выданная жалобщиком на обеспечение выполнения его договорных обязательств перед ответчиком.
Может ли отсутствие в аграрной расписке ссылок на встречное обязательство быть основанием для признания ее недействительным – постановление КХС ВС
Фото из открытых источников
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Аграрная расписка не является приложением к договору поставки и не зависит от его выполнения, а является специфическим видом сделки, устанавливающей безусловное обязательство должника уплатить денежную сумму, обеспеченную залогом будущего урожая. При оформлении и выдаче аграрной расписки наличие встречного обязательства необходимо исключительно для подтверждения статуса кредитора и возможности выдачи аграрной расписки и не является основанием ее недействительности.

Такой вывод сделала коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу от 4 февраля 2025 № 911/103/24.

Предметом спору в цій справі була аграрна розписка, видана скаржником на забезпечення виконання його договірних зобов’язань перед відповідачем.

Звертаючись із позовом, ТОВ просило визнати аграрну розписку недійсною з мотивів її невідповідності нормам Закону України «Про аграрні розписки», ПК України; відсутності відомостей і доказів, що відповідач (сільськогосподарський товаровиробник) здійснив поставку товару як зустрічне зобов’язання.

Відмовляючи в задоволенні позову, суди першої та апеляційної інстанцій установили, що аграрна розписка видана скаржником (покупцем) на виконання зобов’язання за договорами поставки, та дійшли висновку про погодження сторонами всіх необхідних умов спірної аграрної розписки, дотримання порядку її оформлення та зазначення всіх реквізитів, передбачених нормами Закону України «Про аграрні розписки».

КГС ВС, залишаючи рішення судів у силі, зазначив, що наявність відповідних зобов’язальних відносин, які слугували підставою для видачі аграрної розписки, встановлена судами. Спірна аграрна розписка видана самим скаржником, який також визначив суму безумовного грошового зобов’язання за нею та забезпечив зобов’язання заставою майбутнього врожаю. А відсутність у розписці посилань на зустрічне зобов’язання не є підставою для визнання її недійсною, оскільки Закон України «Про аграрні розписки» цього не вимагає.

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