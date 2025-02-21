Экс-председателя Тернопольского облсовета Михаила Головко подозревают в недекларировании имущества более чем на 2 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю облсовета в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию.

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НАБУ и САП сообщили народному депутату 7-го и 8-го созывов, бывшему председателю Тернопольского облсовета, действующему депутату этого же облсовета Михаилу Головко о подозрении в недекларировании имущества на сумму более 2 млн грн. Об этом сообщает НАБУ.

Как установило следствие, подозреваемый, занимая должность главы Тернопольского областного совета, не указал в декларациях за 2022-2023 гг. принадлежащую своей матери квартиру площадью 201,9 кв. м., которую использовал вместе с членами семьи, нежилые помещения (парковочное место, автомойку и кладовую), принадлежащие членам семьи, а также средства на банковском счету.

Действия депутата квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Специализированная антикорпрокуратура указала, что в настоящее время в ВАКС слушается дело по обвинению указанного лица в просьбе предоставить и извлечь неправомерную выгоду от бизнесмена-волонтера.

В НАБУ добавили, что экс-председатель облсовета также обвиняется в вымогательстве взятки у владельца частного предприятия и получении 600 тыс. грн.

САП и НАБУ не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о Михаиле Головко.

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